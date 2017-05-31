В сербской прессе опубликована статья о кялагаи

© Courtesy İmage

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Популярный сербский сайт Zvezda.Rs опубликовал статью о традиционном азербайджанском платке - кялагаи.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт, в статье члена правления Общества дружбы Сербия-Азербайджан Наргиз Мамедовой говорится, что за многие века кялагаи приобрел символическое значение, благодаря символике и узорам, украшающим это произведение народного искусства.

Отметив, что кялагаи был включен в 2014 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, автор добавляет, что этот платок в своем роде уникален, потому что изготавливается только в Азербайджане.

"В узорах кялагаи есть определённая система, и те, кто его готовит, должны ее соблюдать. Узоры на кялагаи описывают строение вселенной и мира. Линия на краю платка символизирует собой гору, защищающую людей. Линия посредине описывает другой мир, и, как видно по узорам, он намного красочнее и сложнее, чем наш", - говорится в статье.

Н.Мамедова отмечает, что этот национальный атрибут имеется в каждой семье Азербайджана, а также пользуется спросом у иностранных туристов, приезжающих в Азербайджан.