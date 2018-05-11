В Сербии прошел концерт, посвященный 100-летию АДР и 95-летию Гейдара Алиева

11 мая, 2018 12:08

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В столице Сербии Белграде прошел концерт, посвященный 95-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Как сообщает Report, концерт состоялся в Национальном академическом оперном театре Белграда. В концерте принимали участие тарист Рамиз Гулиев, Заслуженная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического театра оперы и балета Афаг Аббасова и симфонический оркестр Национального театра оперы Белграда под управлением Заслуженного артиста Азербайджана Эйуба Гулиева. В концерте также выступили оперная певица,сопрано Ясмина Трумбеташ, баритон Александр Самратович и лауреат международных конкурсов Мина Ристич. На концерте прозвучали произведения всемирно известных азербайджанских, сербских и европейских композиторов. Организаторами концерта выступили посольство Азербайджана в Сербии, Культурный центр Азербайджана.

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