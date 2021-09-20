Памятник Узеиру Гаджибейли появится в Санкт-Петербурге

Азербайджан примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в почетном статусе гостя мероприятия

Азербайджан примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в почетном статусе гостя мероприятия, сообщает Report cо ссылкой на организаторов форума.

Как ожидается, официальную делегацию на форуме возглавит министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Личное участие в Форуме министра культуры Азербайджанской Республики Анара Керимова подчеркивает важность двусторонних отношений в творческой сфере, области изучения и пропаганды культурного наследия", - отмечается в сообщении.

В рамках форума состоится торжественное открытие постоянной экспозиции Азербайджана в зале Государственного Эрмитажа, закладка камня на месте памятника Узеиру Гаджибейли в петербургском сквере, который с 2020 года носит имя выдающегося композитора.

Отмечается, что на сцене Мариинского театра в Санкт- Петербурге покажут балет "Тысяча и одна ночь" композитора Фикрета Амирова, также ожидается концерт джазовых исполнителей из Азербайджана.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября 2021 года.