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Памятник Узеиру Гаджибейли появится в Санкт-Петербурге

Памятник Узеиру Гаджибейли появится в Санкт-Петербурге Азербайджан примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в почетном статусе гостя мероприятия
Kультурная политика
20 сентября 2021 г. 13:53
Памятник Узеиру Гаджибейли появится в Санкт-Петербурге

Азербайджан примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в почетном статусе гостя мероприятия, сообщает Report cо ссылкой на организаторов форума.

Как ожидается, официальную делегацию на форуме возглавит министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Личное участие в Форуме министра культуры Азербайджанской Республики Анара Керимова подчеркивает важность двусторонних отношений в творческой сфере, области изучения и пропаганды культурного наследия", - отмечается в сообщении.

В рамках форума состоится торжественное открытие постоянной экспозиции Азербайджана в зале Государственного Эрмитажа, закладка камня на месте памятника Узеиру Гаджибейли в петербургском сквере, который с 2020 года носит имя выдающегося композитора.

Отмечается, что на сцене Мариинского театра в Санкт- Петербурге покажут балет "Тысяча и одна ночь" композитора Фикрета Амирова, также ожидается концерт джазовых исполнителей из Азербайджана.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda Üzeyir Hacıbəyliyə abidə qoyulacaq
Версия на английском языке Monument to Uzeyir Hajibayli to be erected in St.Petersburg

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