В Санкт-Петербурге открылась выставка "Семь красавиц"

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Семь красавиц», приуроченная к 880-летнему юбилею Низами Гянджеви и состоялась закладка камня на месте будущего памятника Узеиру Гаджибейли. Об этом сообщает российское бюро Report.

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Семь красавиц", приуроченная к 880-летнему юбилею Низами Гянджеви и состоялась закладка камня на месте будущего памятника Узеиру Гаджибейли.

Как сообщает российское бюро Report, открывая выставку помощник президента Азербайджана Анар Алекперов отметил, что культурные контакты - это самые короткий путь к сближению народов: "Наши страны связывают многовековые традиции дружбы, братства, добрососедства. Мы с каждым годом стараемся эти взаимоотношения только укреплять. Главы наших государств примером своих взаимоотношений укрепляют все сферы, в том числе и гуманитарную".

Алекперов подчеркнул, что одно из первых представительств Фонда Гейдара Алиева было создано именно в России: "Осуществлены огромное количество проектов, в том числе и в сфере образования, здравоохранения, экологии. Но львиную долю этих проектов составляют проекты культурной сферы. Мы уже не первый год проводим выставки, мероприятия, конференции, музыкальные вечера, концерты. Огромную поддержку на постоянной основе мы получаем от российской общественности, за что выражаем благодарность".

По словам помощника президента Азербайджана, в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном: "В ближайшее время нами будет подписано специальное соглашение по проведению ряда мероприятий, план которых уже утвержден. Поэтому жители и гости России смогут ознакомить с культурным наследием Азербайджана".

"Пользуясь этой возможностью, я бы хотел пригласить вас всех в Азербайджан. Вчера мы заложили фундамент памятника, который будет воздвигнут в ближайшее время великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову. Я уверен, что это сотрудничество будет продолжаться. Мы вам привезли теплую атмосферу, солнце. Я уверен, что, приехав в Баку, вы тоже сможете порадовать нас таким хорошим теплым российским настроением", - добавил Алекперов.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге есть памятник великому азербайджанскому поэту Низами памятник: «Это тот фундамент, на котором держится взаимоотношения наших народов. Я хотел бы искренне прежде всего поблагодарить Фонд Гейдара Алиева, который осуществляет огромную работу. Все что делает фонд делается на очень высоком, организационном, художественном уровне. Конечно, хотелось бы поблагодарить руководство Русского музея и нашего Музея ковра, что сделали просто замечательную выставку по всем самым высоким международным параметрам можно считать, что эта выставка очень достойна представляет, как образ Низами, так и сегодняшний уровень Азербайджана», - рассказал посол.

По словам исполняющего обязанности заместителя генерального директора Русского музея Григорий Голдовский данная выставка является разнообразной: "Она показывает аутентичное разнообразие восточной культуры, которое свидетельствует об эпохе и особенностях творчества Низами Гянджеви. Полагаю, что это одна из очень значительных выставок. Замечательно, что это синтетическая экспозиция, где сочетаются произведения старого и нового искусства, в том числе есть новотканые ковры в традиционной технике шелкового ковроткачества, есть мемориальные предметы, такие как шлем, щит и меч, есть старинные кодексы. Выставка дает выход и на новое азербайджанское искусство: представлен балет знаменитого композитора, классика азербайджанской музыки Кара Караева "Семь красавиц", - заявил Григорий Голдовский.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий зачитал поздравительное письмо от губернатора города Александра Беглова. Вице-губернатор подчеркнул, что сегодняшнее событие отражает многовековую дружбу между братскими народами России и Азербайджана. А.Повелий сказал: "Эти отношения можно привести в пример другим странам и народам. Не каждому творческому человеку удается вписать свое имя в историю родины. Узеиру Гаджибейли это удалось – он автор гимна замечательного государства Азербайджан. Сегодня в канун 78-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда мы вспомним всех героев. В строю защитников Ленинграда также стояли и наши азербайджанские братья".

В торжественной церемонии приняли участие помощник президента Азербайджана Анар Алекперов, посол Полад Бюльбюльоглу, вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, заместитель председателя Законодательного собрания Марина Шишкина, заместитель главы администрации Выборгского района Арина Артемова, председатель азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев и другие почетные гости.