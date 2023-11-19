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В Санкт-Петербурге организован вечер классической музыки по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В Санкт-Петербурге организован вечер классической музыки по случаю 100-летия Гейдара Алиева В Купольном зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.
Kультурная политика
19 ноября 2023 г. 12:14
В Санкт-Петербурге организован вечер классической музыки по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В Купольном зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Концерт был организован Генеральным консульством Азербайджана в Санкт-Петербурге и администрацией Таврического дворца при поддержке Госкомитета.

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с диаспорой, Министерства культуры, Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, российского представительства Фонда Гейдара Алиева, Генерального консульства Турции в Санкт-Петербурге, азербайджанской диаспоры, местных государственных органов и общественности.

На концерте была представлена программа, состоящая из классических произведений азербайджанских, русских и зарубежных композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области под управлением народного артиста Азербайджана, известного дирижера Ялчына Адыгезалова. Произведения исполнили заслуженные артисты Азербайджана Эльнара Мамедова, Регина Рустамова, а также солисты Мариинского театра Магеррам Гусейнов и Гамид Абдулов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSankt-Peterburqda Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə klassik konsert gecəsi təşkil edilib

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