 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сакраменто пройдет концерт азербайджанской музыки

    На концерте выступят дирижеры Майкл Ньюман и Мустафа Мехмандаров, а также сопрано Марзия Гусейнова

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В административном центре штата Калифорния - Сакраменто состоится концерт, в рамках которого будут исполнены также и образцы азербайджанской музыки.

    Как сообщает Report, концерт состоится 5 ноября в театре Крест (Crest Theatre) в Сакраменто.

    В ходе концерта прозвучат произведения Эдуарда Элгара, Джузеппе Верди, а также композиторов из Азербайджана.

    На концерте выступят дирижеры Майкл Ньюман и Мустафа Мехмандаров, а также сопрано Марзия Гусейнова.

    После концерта гости ознакомятся с блюдами азербайджанской кухни.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi