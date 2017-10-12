В Сакраменто пройдет концерт азербайджанской музыки

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В административном центре штата Калифорния - Сакраменто состоится концерт, в рамках которого будут исполнены также и образцы азербайджанской музыки.
Как сообщает Report, концерт состоится 5 ноября в театре Крест (Crest Theatre) в Сакраменто.
В ходе концерта прозвучат произведения Эдуарда Элгара, Джузеппе Верди, а также композиторов из Азербайджана.
На концерте выступят дирижеры Майкл Ньюман и Мустафа Мехмандаров, а также сопрано Марзия Гусейнова.
После концерта гости ознакомятся с блюдами азербайджанской кухни.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости