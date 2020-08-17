В России почтили память Муслима Магомаева

В Москве состоялось мероприятие посвященное памятилегендарногопевцаи композитора Муслима Магомаева.

В Москве состоялось мероприятие, посвященное памяти легендарного певца и композитора Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, в Вознесенском переулке столицы России традиционно собрались многочисленные поклонники творчества великого исполнителя, друзья и близкие, вдова Муслима Магометовича Тамара Синявская и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года. Сегодня ему исполнилось бы 78 лет.

Память Муслима Магомаева многонациональна. Выдающийся артист, один из лучших баритонов мира, он еще при жизни получил самую ценную награду – преданную любовь слушателей всего мира. В репертуаре маэстро более 600 произведений, но оценить весь вклад Муслима Магометовича в искусство невозможно – наследие музыканта навеки останется бесценным даром последующим поколениям.