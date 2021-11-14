В России открылась инклюзивная выставка, организованная Азербайджанским национальным музеем ковра

В Главном Штабе Эрмитажа (Россия) состоялось открытие выставки "Незримое искусство. Расширяя границы возможного", организованной Государственным Эрмитажем, Азербайджанским национальным музеем ковра (АНМК) и французским ювелирно-часовым домом Cartier.

В Главном Штабе Эрмитажа (Россия) состоялось открытие выставки "Незримое искусство. Расширяя границы возможного", организованной Государственным Эрмитажем, Азербайджанским национальным музеем ковра (АНМК) и французским ювелирно-часовым домом Cartier.

Как передает Report, это инклюзивный проект, рассчитанный прежде всего на слабовидящих и незрячих, однако его плоды, основанные на ряде "ноу-хау" в музейной практике, будут интересны и всем другим категориям посетителей, потому что они снимают барьер между экспонатом и зрителем, основанным на запрете "Руками не трогать!" Эти экспонаты можно и нужно трогать руками, чтобы дополнить визуальные впечатления тактильными (учитывая требования пандемии, посетителям выдаются одноразовые перчатки).

Одной из частей этого проекта стала рельефная модель картины Рембрандта "Автопортрет с затененными глазами" из собрания Лейденской коллекции (США) и впервые представленная публике в Эрмитаже в 2018 году на выставке "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Другой раздел выставки посвящен таким экспонатам Эрмитажа, как фрагменты фресок из Пенджикента – в ходе проекта были созданы барельефы по мотивам этим фресок, рассчитанные на тактильное восприятие, а также мультфильмы, "оживляющие" эти фрески.

Внушительной частью проекта стало воспроизведение средствами ковроткачества фрагментов текстиля из Пазырыкского могильника на Алтае. Часть таких экспонатов – орнамент войлочного покрытия для юрты – был восстановлен санкт-петербургскими специалистами, другая же часть – фрагменты ворсового Пазырыкского ковра, древнейшего ворсового ковра в мире (его возраст составляет примерно 2,5 тыс. лет) – была создана в сотрудничестве с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Нашу страну на мероприятии представляли директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова и Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Гасымов. Открытие выставки проходило в режиме онлайн, в связи с требованиями ситуации с пандемией.

Открывая выставку, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, рассказав о проекте и поблагодарив АНМК за сотрудничество, сообщил также, что Эрмитаж преподносит в дар бакинскому музею один из экспонатов выставки – войлочную реплику фрагмента покрывала для юрты из Пазырыкского кургана, изображающую всадника и божество. Отметив высокую мобильность всех экспонатов, М.Пиотровский сказал, что в ближайшее время они будут показаны в ряде стран мира в ходе Дней Эрмитажа, ставших уже традицией этого музея.

Директор АНМК Ширин Меликова в своем выступлении на открытии выставки отметила, что презентованный в 2019 году проект АНМК "Музей без границ", рассчитанный на слабовидящих и незрячих, стал флагманом развития инклюзивного направления в музейном деле Азербайджана. Она рассказала, что за основу специалистами экспериментальной лаборатории АНМК была взята старинная технология, объединяющая в себе ворсовое и безворсовое ткачество. На базе этой технологии несколько лет назад был разработан метод создания рельефных реплик музейных ковровых экспонатов, доступных для тактильного восприятия. В 2019 году на презентации этого проекта присутствовал заведующий лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов Государственного Эрмитажа Игорь Малкиель, который приехал в Баку для проведения мастер-классов по консервации ювелирных изделий в рамках программы ЮНЕСКО. Его вдохновил этот проект, он рассказал о нем в своем музее, благодаря чему и стартовало это сотрудничество, увенчавшееся блестящими результатами. И.Малкиель стал куратором этого проекта Эрмитажа. В лаборатории Эрмитажа была разработана шкала цветов Пазырыкского ковра, а в лаборатории АНМК подобрали по ней оттенки шерсти и собственноручно окрасили пряжу натуральными красителями, после чего в отделе традиционных технологий АНМК создали эскизы фрагментов и соткали по ним реплики фрагментов знаменитого экспоната Эрмитажа.

Сергей Владимирович Хирунцев, директор по маркетингу и коммуникациям дома Cartier в Росси и СНГ, в своем выступлении заявил: "Мы счастливы, что Государственный Эрмитаж продолжает искать возможности обеспечения равного доступа к шедеврам мирового искусства для всех людей, независимо от их физических возможностей. И это абсолютно созвучно ценностям и обязательствам дома Cartier. Для нас бесценно быть частью этой инициативы".

Выставка продлится до 12 декабря.