​В России организован творческий конкурс "Я узнаю Азербайджан - 2016"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Центр Азербайджанско-русской культуры и солидарности проводит Всероссийский творческий конкурс "Я узнаю Азербайджан - 2016", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Конкурс проводится в целях укрепления российско-азербайджанских отношений, ознакомления российской молодежи с традициями, культурой и историей Азербайджана, продвижения идеи международного сотрудничества и дружбы народов.

Участники могут представить работы по трем номинациям: литературное эссе на русском языке "Что я знаю об Азербайджане и азербайджанцах"; фото- или видеопрезентацию о дружбе двух народов "Российско-азербайджанские взаимосвязи"; поэзию, прозу, музыку, песни, танцы, мини-спектакли в номинации "Ритмы Азербайджана".

В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте от 15 до 30 лет. Пройдет он в два этапа – заочный отборочный и финал, на котором пройдет открытое слушание финалистов. Заявки на отборочный тур принимаются до 25 февраля. По итогам первого тура решением жюри отберет по пять участников в каждой номинации для участия в финале конкурса, который состоится 20 марта в Москве.