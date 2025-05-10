В Риме состоялась презентация выставки MAMA "Мать-природа"

В знаменитом Национальном музее искусств XXI века "MAXXI" в столице Италии Риме состоялась презентация международной художественной выставки MAMA "Мать-природа".

В знаменитом Национальном музее искусств XXI века MAXXI в Риме (Италия) состоялась презентация международной художественной выставки MAMA "Мать-природа".

Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Арт-проект MAMA "Мать-природа" начался в ноябре 2024 года в Центре Гейдара Алиева в рамках климатической конференции COP29, проходившей в Баку. Выставка начала свое путешествие с презентации в Бахрейне с целью распространения послания о климатических изменениях по всему миру. После этого проект был презентован в Риме, где он представил удивительные творения группы современных художников.

Международный художественный проект МАМА "Мать-природа", объединяющий 55 художников из 28 стран, в том числе Азербайджана, США, Германии, Великобритании, Бразилии, Южной Кореи, Грузии, Индии, Испании, Израиля, Латвии, Пакистана, России, Турции, Украины и др., языком искусства призывает к защите нашей планеты для будущих поколений. На ней посредством различных инсталляций, картин и мультимедийных образцов представлены истории, которые перекликаются с экологическими и социальными проблемами современного мира. Проект подчеркивает насыщенные и сложные отношения между человечеством и природой. Каждое произведение искусства в экспозиции - это месседж о глубокой связи человека с природой. Цель этого месседжа - представить Землю не только как источник вдохновения, но и как необходимую питательную силу для жизни.

Выставка подчеркивает неразрывную связь человека с природой во время его кругосветного путешествия и выдвигает на первый план фигуру матери в качестве первоисточника как духовной, так и физической жизни. Она приглашает зрителей задуматься об ответственности за природу, необходимости заботиться о ней, важности экологического обновления.

Международная художественная выставка МАМА "Мать-природа" в Национальном музее искусств XXI века MAXXI продлится до 14 мая.