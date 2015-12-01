Рим. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Риме состоялась презентация Ассоциации дружбы и сотрудничества Италия-Азербайджан.

Как сообщает Report, на мероприятии глава Ассоциации Дюндар Кешаплы рассказал о деятельности организации, сотрудничестве Азербайджана и Италии в культурной сфере, общностях двух стран.

Заместитель руководителя Ассоциацией дружбы и сотрудничества Италия-Азербайджан Рашад Гурбанов в свою очередь рассказал о будущих планах организации, таких как презентация в Италии азербайджанских сладостей и др.

На мероприятии также участвовал советник посольства Азербайджана в Италии Вюгар Гаджиев. Он отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Посол отметил важность подобных мероприятий.

Далее был представлен видеоролик об Азербайджане. Затем гости смогли продегустировать образцы азербайджанской кухни.