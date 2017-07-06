В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ 6 июля в Азербайджане отметили День семьи, любви и верности. Праздник прошел в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ).

Как сообщает Report, здесь чествовали супружеские пары, которые счастливо состоят в браке не один десяток лет.

Медали «За любовь и верность» были торжественно вручены семейным парам: Владимиру и Галине Смирновым (50 лет в браке), Валерию Кочеткову и Алле Кондратенко (32 года в браке), Владимиру и Валентине Копировским (54 года в браке), Владимиру и Любови Красюковым (36 лет в браке), Ахмедше и Зейнаб Акмановым (51 год в браке), Теяру Ибрагимову и Лидии Шаговой (30 лет в браке), Анатолию и Алле Гусейновым (60 лет в браке).

Праздник был организован представительством Россотрудничества в Азербайджане, при участии Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

С приветствием к собравшимся обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

В церемонии вручения медалей «За любовь и верность», учрежденных в Российской Федерации, приняли участие атаманЗемлячества казаков Азербайджана Юрий Чигирев, заместитель председателя Общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество» Вадим Ильясов, председатель Хазарского районного отделения Русской общины Азербайджана Любовь Коротеева и член Правления Общественного объединения татарской культуры «Туган тел» Руслан Абдикеев.

Среди гостей праздничного мероприятия были второй секретарь Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Алла Наниева и генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Азербйджан» Александр Иванов.

В праздничном концерте приняли участие студентка Бакинского Славянского университета Назрин Сафарова, лауреат международных конкурсов, студент Азербайджанского государственного экономического университета Аслан Азимзаде, лауреат конкурса «Родники души» Зара-Баку, студент Бакинской музыкальной академии Орхан Джалилов, лауреат международных конкурсов Улькер Алиева, студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Айтадж Шахмаркызы, лауреаты международных конкурсов Сеид Самедов и Нурана Салаева.

Вёл церемонию студент Астраханского государственного университета Саги Найибов.

Праздник в РИКЦ продолжился в тёплой обстановке семейным чаепитием.