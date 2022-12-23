В Риге состоялась презентация книги о Шуше на латышском языке

В Риге 23 декабря в рамках объявленного Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым «Года города Шуша» состоялась презентация книги «Шуша – жемчужина Азербайджана» на латышском языке.

В Риге 23 декабря в рамках объявленного Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым «Года города Шуша» состоялась презентация книги «Шуша – жемчужина Азербайджана» на латышском языке.

Как сообщает Report, на мероприятии, прошедшем в Латвийской Национальной библиотеке, выступил с приветственным словом посол Азербайджана Эльнур Султанов.

Он отметил, что этот первый совместный проект является важным вкладом в развитие двусторонних гуманитарных связей. Посол выразил уверенность, что этот труд привлечет внимание к богатой культуре и древнему наследию города Шуша и Карабахского региона Азербайджана. Султанов подчеркнул, что в период армянской оккупации сотни исторических и культурных памятников в городе были уничтожены в результате актов вандализма. Он также сообщил что, после освобождения город Шуша от оккупации начались реализовываться гигантские проекты по восстановлению подлинного исторического облика города и проводится международные мероприятия.

Также на мероприятии выступили авторы книги - профессор Латвийского Университета Каспарс Клавинш, который недавно посетил с визитом Шушу, а также профессор Эльчин Ахмедов и доктор философии по политическим наукам Нигяр Султанова.

Профессор К.Клавинш отметил, что Шуша является сокровищницей культуры, изобразительного искусства, музыки, которая повлияла на многие другие культуры. «Азербайджан, где издревне практиковался зороастризм, где в мире и согласии живут представители иудейской, христианской, мусульманской веры является уникальным перекрестком различных религий и культур», - сказал он.

Среди латышей, проживавших в Азербайджане, профессор К.Клавинш особо отметил художника, педагога и этнографа Юлия Страуме (1874‒1970), который изучал карабахские ковровые орнаменты и собирал материалы в Шуше.

Профессор Эльчин Ахмедов, который родился и вырос в Шуше, рассказал о том, как дом его предков с двухвековой историей был стерт с лица земли во время армянской оккупации. Он отметил, что город Шуша прошел содержательный путь развития и сыграл важную роль в жизни Азербайджана, что отражено в книге. Он выразил благодарность за возможность участии в качестве соавтора в этом совместном проекте, что является примером тесного сотрудничества двух стран.

Нигяр Султанова, которая рассказала о работе над книгой, отметила о самобытной среде города, взращенными им великих личностях и о ее знаменательных страницах. Она рассказала о том, что Азербайджан и Латвию связывали и продолжают связывать тесные узы сотрудничества в самых разных сферах. «Мы исследуем эти исторические связи, что тоже надеемся найдет свое книжное оформление».

Проректор Латвийской академии художеств, профессор Андрис Витолиньш, который также был с визитом в Шуше, рассказал о своих впечатлениях, в том числе об уничтоженных во время оккупации исторических архитектурных памятниках города. Он отметил уникальную контрастную природу, которая наряду с зелеными равнинами и реками сочетает в себе и завораживающие горы со снежными вершинами. Витолиньш подчеркнул, что Шуша возрождается и находится на пути возвращения к своей прежней полноценной культурной жизни, что скоро станет новой страницей в летописи этого исторического азербайджанского города.

На презентации книги присутствовали бывший Президент Латвии Валдис Затлерс, члены Сейма Латвии, представители государственных структур, дипломатического корпуса, известные деятели культуры, искусства и науки Латвии. На мероприятии гостям были представлены блюда азербайджанской кухни, в том числе знаменитая карабахская кята.

Отметим, что в книге отображены детали уклада шушинцев, традиционных для Карабахского региона ремесел, традиций коневодства, ковроткачества, а также музыкальных традиций. Отдельный раздел книги посвящен историческим памятникам города Шуша до и после армянской оккупации и примерам реставрации разрушенных зданий. Наряду с этим, в книге рассказывается о 100 известных шушинцах. Книга повествует также об исторических и современных связях Азербайджана и Латвии.