В Риге прошел приуроченный к году города Шуша концерт азербайджанских исполнителей

В латвийской столице Риге прошел концерт азербайджанских исполнителей, приуроченный к году города Шуша.

В столице Латвии Риге прошел концерт азербайджанских исполнителей, приуроченный к году города Шуша.

Как передает балтийское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана, приняли участие представители политических кругов Латвии, представители дипкорпуса, аккредитованные здесь и азербайджанцы, проживающие в этой стране.

В приветственном слове посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов отметил, что концерт приурочен ко Дню победы, в результате которой была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Он также рассказал об истории города Шуша и его значении для развития культуры региона в целом.

На концерте в Национальной библиотеке Латвии прозвучали произведения великих азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Васифа Адыгезалова, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева и других ярких представителей азербайджанской культуры в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Ильхама Назарова, известной пианистки Саиды Тагизаде и блестящего тариста Сахиба Пашазаде.