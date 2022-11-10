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В Риге прошел приуроченный к году города Шуша концерт азербайджанских исполнителей

В Риге прошел приуроченный к году города Шуша концерт азербайджанских исполнителей В латвийской столице Риге прошел концерт азербайджанских исполнителей, приуроченный к году города Шуша.
Kультурная политика
10 ноября 2022 г. 14:45
В Риге прошел приуроченный к году города Шуша концерт азербайджанских исполнителей

В столице Латвии Риге прошел концерт азербайджанских исполнителей, приуроченный к году города Шуша.

Как передает балтийское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана, приняли участие представители политических кругов Латвии, представители дипкорпуса, аккредитованные здесь и азербайджанцы, проживающие в этой стране.

В приветственном слове посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов отметил, что концерт приурочен ко Дню победы, в результате которой была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Он также рассказал об истории города Шуша и его значении для развития культуры региона в целом.

На концерте в Национальной библиотеке Латвии прозвучали произведения великих азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Васифа Адыгезалова, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева и других ярких представителей азербайджанской культуры в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Ильхама Назарова, известной пианистки Саиды Тагизаде и блестящего тариста Сахиба Пашазаде.

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Версия на английском языке Riga hosts concert of Azerbaijani performers dedicated to year of Shusha
Версия на азербайджанском языке Riqada azərbaycanlı ifaçıların “Şuşa ili”nə həsr olunmuş konserti keçirilib

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