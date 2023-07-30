В рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся вечер камерной музыки

XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль уже третий день радует ценителей музыки и гостей города интересными концертными программами.

XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль уже третий день радует ценителей музыки и гостей города интересными концертными программами.

Как передает Report, в рамках фестиваля в Конгресс-центре Гейдара Алиева в Габале зрителям была представлена очередная концертная программа: на вечере камерной музыки перед меломанами выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов.

Зрители с интересом встретили выступления солистов Атеша Гараева (тенор), Маира Тагизаде (баритон), Османа Мустафазаде (скрипка), Хумай Гаджизаде (альт), Эрола Рзаева (виолончель), Нармины Исмаиловой (фортепиано), Али Гюнешова (фагот), Ахмеда Ахмедова (кларнет), Ребекки Магомедовой (фортепиано), Азизы Абдуллаевой (фортепиано) и Ляман Сеидовой (фортепиано).

Прозвучали произведения "Патетическое трио" М.Глинки, "Концертный этюд № 2" Ф.Листа, ария Эдгара из оперы "Лючия ди Ламмермур" Г.Доницетти, ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" П.И.Чайковского, ария Джанни Скикки из оперы "Джанни Скикки" Дж.Пуччини, ария Гульельмо из оперы "Так поступают все" В.А.Моцарта, а также произведения других композиторов.

Следующую концертную программу в рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля представил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, который выступил на сцене под открытым небом.