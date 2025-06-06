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В рамках выставки "Экспо 2025" в Осаке состоялся Национальный день Азербайджана

В рамках выставки "Экспо 2025" в Осаке состоялся Национальный день Азербайджана В рамках выставки "Экспо 2025" в Осаке состоялся Национальный день Азербайджана
Kультурная политика
6 июня 2025 г. 10:48
В рамках выставки Экспо 2025 в Осаке состоялся Национальный день Азербайджана

В Осаке в рамках всемирной выставки "Экспо 2025" состоялся Национальный день Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили главный комиссар по "Экспо 2025" Кодзи Ханеда и помощник президента Азербайджана, главный комиссар Азербайджана по "Экспо 2025" Анар Алакбаров.

На "Экспо 2025" национальный павильон Азербайджана создан по вдохновению от поэмы "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Анар Алакбаров подчеркнул, что между Азербайджаном и Японией существует многолетняя история дружбы и сотрудничества. Он добавил, что Азербайджан стал первой страной, подписавшей договор об участии в "Экспо 2025", и в настоящее время национальный павильон входит в число наиболее посещаемых.

Затем была представлена концертная программа с участием мастеров азербайджанского искусства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan National Day held at Expo 2025 in Japan
Версия на азербайджанском языке Фото“Ekspo 2025”də Azərbaycan Milli Günü təşkil olunub

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