По итогам I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация

В рамках I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация

В рамках I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева форум был организован министерством культуры Азербайджана, ТЮРКСОЙ и Международной тюркской академией.

В декларации от имени всех участников выражена благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку I Культурного форума тюркского мира.

В документе приветствуются Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, в том числе в Шушу, объявленную культурной столицей тюркского мира на 2023 год, а также масштабные реставрационные и строительные работы по возрождению освобожденных территорий.

"Мы поощряем цифровизацию культуры, а также общие решения, отвечающие вызовам, стоящим перед тюркской культурой в 21 веке, и предлагаем активизировать дискуссии о создании общих рынков творческих индустрий в сфере культуры", - говорится в тексте документа.

Было также отмечено, что созданный по инициативе Азербайджанской Республики Культурный форум Тюркского мира является успешной универсальной площадкой, объединяющей представителей всех основных заинтересованных сторон, и предложено проводить его раз в два года.