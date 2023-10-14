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По итогам I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация

По итогам I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация В рамках I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация
Kультурная политика
14 октября 2023 г. 15:03
По итогам I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация

В рамках I Культурного форума тюркского мира принята Шушинская декларация.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева форум был организован министерством культуры Азербайджана, ТЮРКСОЙ и Международной тюркской академией.

В декларации от имени всех участников выражена благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку I Культурного форума тюркского мира.

В документе приветствуются Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, в том числе в Шушу, объявленную культурной столицей тюркского мира на 2023 год, а также масштабные реставрационные и строительные работы по возрождению освобожденных территорий.

"Мы поощряем цифровизацию культуры, а также общие решения, отвечающие вызовам, стоящим перед тюркской культурой в 21 веке, и предлагаем активизировать дискуссии о создании общих рынков творческих индустрий в сфере культуры", - говорится в тексте документа.

Было также отмечено, что созданный по инициативе Азербайджанской Республики Культурный форум Тюркского мира является успешной универсальной площадкой, объединяющей представителей всех основных заинтересованных сторон, и предложено проводить его раз в два года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI Türk Dünyası Mədəniyyət Forumu çərçivəsində Şuşa Bəyannaməsi qəbul olunub

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