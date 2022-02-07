В рамках "Года города Шуша" прошла презентация книг

В Национальной библиотеке Азербайджана состоялась презентация книг "Шуша – культурная столица Азербайджана. Библиография" и "Хан Шушинский. Библиография", приуроченная к церемонии открытия "Года города Шуша".

В Национальной библиотеке Азербайджана состоялась презентация книг "Шуша – культурная столица Азербайджана. Библиография" и "Хан Шушинский. Библиография", приуроченная к церемонии открытия "Года города Шуша".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, директор Национальной библиотеки Керим Тахиров, депутат Низами Джафаров, народный писатель Эльчин Эфендиев и другие представители общественности.

Выступая на мероприятии министр культуры Анар Керимов отметил, что этот год является очень знаменательным: "Мы рады, что 270-летие со дня образования города мы отмечаем в самой Шуше, тоска по которой длилась 28 лет. Шуша - сердце Азербайджана, источник гордости. В настоящее время наша цель и задача - вернуть Шуше былой облик и дух".

Министр подчеркнул, что в рамках проекта "Поедем в Карабах с книгой" до сих пор в фонд Национальной библиотеки поступило более 60 тысяч книг: "Эти книги также будут переданы этому фонду".

Директор Национальной библиотеки Карим Тахиров отметил, что ежегодно большое количество книг, статей, сборников передается в наследство будущим поколениям: "Эти книги важны для будущего поколения. Сегодня все ждут своей очереди, чтобы пойти в Шушу, поклониться этой земле, увидеть ее красоту. Поэтому "Год города Шуша" мы проводим в торжественной обстановке".

Дочь Хана Шушинского, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева выразила благодарность за почтение памяти отца.