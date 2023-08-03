В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся камерный концерт

На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале, который стартовал 27 июля, прозвучали заключительные аккорды. В последний день фестиваля - 2 августа вечером в Конгресс-центре Гейдара Алиева музыкантам был представлен камерный концерт.

На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале, который стартовал 27 июля, прозвучали заключительные аккорды. В последний день фестиваля - 2 августа вечером в Конгресс-центре Гейдара Алиева музыкантам был представлен камерный концерт.

Как сообщает Report, на вечере камерной музыки состоялись выступления народных артистов Ульвии Гаджибековой (фортепиано), Гульназ Исмаиловой (сопрано), лауреатов республиканских и международных конкурсов Саиды Тагизаде (фортепиано), Умиды Абасовой (скрипка) и президентского стипендиата Вургуна Векилова (фортепиано).

На концерте прозвучали “Шушинские воспоминания”, “Вокализ” Фархада Бадалбейли, фрагменты симфонического мугама “Раст” Ниязи, “Сонатина” Гара Гараева, “Баллада о Лачыне” Севды Мамедли и другие произведения.