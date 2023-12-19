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В рамках форума "Культурное наследие" открылась выставка "Карабахский арт-лагерь"

В рамках форума "Культурное наследие" открылась выставка "Карабахский арт-лагерь" В рамках форума "Культурное наследие", проходящего 18-19 декабря, во дворце "Гюлистан" открылась экспозиция "Карабахский арт-лагерь".
Kультурная политика
19 декабря 2023 г. 01:04
В рамках форума Культурное наследие открылась выставка Карабахский арт-лагерь

В рамках форума "Культурное наследие", проходящего 18-19 декабря, во дворце "Гюлистан" открылась экспозиция "Карабахский арт-лагерь".

Как передает Report, на выставке представлены изделия ручной работы, созданные художниками, орнаменталистами и скульпторами в ходе поездок в освобожденный Карабах, организованных при поддержке Министерства культуры. Среди экспонатов - изданная Фондом Гейдара Алиева книга-альбом, отражающая азербайджанское культурное наследие в Карабахе. В книге-альбоме, изданной на английском языке, приводятся сведения об образцах азербайджанского искусства на освобожденных от оккупации территориях и их изображения.

Особо примечательны картины Джаваншира Мамедова "Карабах, дорогая Шуша, вы свободны!", Самира Самедова "Красота Карабаха - подлинная сокровищница", Кямрана Асадова "Победа", а также образцы живописи и скульптуры.

Интересные, привлекающие взгляд образцы искусства представлены и на стенде Музея истории таможни. Здесь экспонируются ценные изделия, которые пытались вывезти из страны контрабандным путем – от украшений до оружия, бесценные рукописи и музыкальные инструменты.

На выставке также представлены образцы вышивки - текелдуз, медные изделия, ювелирные украшения, изделия декоративно-прикладного искусства - гурама, балабан и инкрустации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəni İrs Forumu çərçivəsində "Qarabağ incəsənət düşərgəsi" sərgisi açılıb

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