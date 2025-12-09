В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества

В рамках фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Бакинская творческая неделя - 2025", организованного в Баку Министерством культуры и ОИС в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева, состоялся Форум женского творчества.

Как сообщает Report, организаторами форума выступили Минкультуры, Организация по развитию женщин ОИС (WDO), Ассоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане и платформа "Творческий Азербайджан".

В форуме приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, председатель Попечительского совета Фонда женщин и демократии KADEM Сюмейе Эрдоган Байрактар, генеральный директор WDO Афнан Аль-Шуаиби, а также женщины-новаторы и предприниматели из Казахстана, Бахрейна и Узбекистана.

Выступившая с приветственной речью генеральный директор WDO Афнан Аль-Шуаиби выразила благодарность организаторам форума. Она отметила важную роль женщин в формировании общества, основанного на знаниях: "Это показатель развития и прогресса. Наша главная миссия – создать условия, позволяющие женщинам раскрывать и реализовывать свой потенциал. Женщины вносят большой вклад в развитие общества и как предприниматели, и как культурные новаторы. Мы готовы мобилизовать все наши возможности для продвижения женщин, презентации их деятельности и реализации творческих проектов".

Председатель Попечительского совета Фонда женщин и демократии KADEM Сюмейе Эрдоган Байрактар подчеркнула, что женщина - не впоследствии присоединившийся участник творческих сфер, а их изначальная основа и сущность. "Созданные женщиной ценности передаются из поколения в поколение. Один из самых ярких тому примеров - азербайджанское ковроделие. Аналогично изделия из Изника и Кютахьи и другие художественные школы также сформировались благодаря творческому духу, мастерству и эстетическому вкусу женщины. Турецкие мотивы и их отражение в искусстве наглядно демонстрируют роль женщины в этих сферах на протяжении всей истории", – добавила Сюмейе Эрдоган Байрактар.

Председатель правления Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, в свою очередь, отметила, что форум является идеальной платформой для обсуждения возможностей женщин в сфере творчества и их будущих перспектив: "Государственная поддержка, оказываемая в этом направлении в Азербайджане, имеет большое значение и заслуживает высокой оценки. Основная цель форума – выявить существующие пробелы, а также укрепить сотрудничество в этой сфере между странами ОИС".

После открытия форума была представлена концептуальная визуальная композиция, построенная на изречении Мевланы Джелаледдина Руми "Выйди из круга Времени – войди в круг Любви". Иллюстративная часть проекта была построена на основе произведений художницы Лейлы Алиевой. Автор визуальной концепции - заслуженный артист, основатель Atesh Hub Сабина Шихлинская, музыкальный оформитель - Орхан Агаев (DJ Pancho).

Отметим, что в рамках Форума женского творчества состоялся обмен мнениями по таким темам, как "Расширение международных торговых возможностей для женщин в креативных индустриях", "Роль инноваций, технологий и инвестиций в расширении возможностей женщин", и другим вопросам. Спикеры рассказали о поддержке креативных предприятий, возглавляемых женщинами, укреплении международного сотрудничества, а также роли инноваций в ускорении культурной и экономической трансформации. Подчеркивалось, что Форум женского творчества вновь подтверждает общую приверженность развитию женского лидерства в креативной экономике, продвижению инноваций и устойчивости, а также расширению международных партнерств.