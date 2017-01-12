Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Гобустанский национальный историко-художественный заповедник посетили свыше 65 тыс туристов.

Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

По информации министерства, рост числа посетителей связан с рядом важных факторов: "На территории заповедника открылся новый музей, предприняты необходимые меры для привлечения иностранных и местных туристов. Наглядным примером этому является то, что заповедник, расположенный в 56 км от Баку, в 2016 году посетили 65 816 человек. Это по сравнению с 2015 годом больше на 56 процентов".

Согласно информации, большинство посетителей составили иностранцы, а среди них - русские: 8155 человек из России, 6811 туристов из арабских стран, 1582 - из Китая, 1464 - из Германии, 1320 - из Ирана, 1215 - из Японии, 1040 - из США, 974 - из Турции, 864 - Италии, 852 - из Англии, и 620 человек из Франции.

Помимо этого, в 2016 году организовано 2626 экскурсий в заповедник, 407 из них проводились на азербайджанском языке, 763 - на английском и 1456 - на русском языке.