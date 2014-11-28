В Праге состоялось торжественное открытие выставки "Азербайджан - сказочная Страна Огней"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Праге в здании Национального музея Республики Чехия состоялось торжественное открытие выставки "Азербайджан - сказочная Страна Огней" (“Azerbaijan–magical land of fire”).

Как сообщает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке Музея истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Национального музея Республики Чехия при содействии посольства Азербайджана в Чехии.

Выступившие на церемонии открытия директор Национального музея Чехии Михал Лукеш, директор Музея истории НАНА, академик Наиля ханум Велиханлы и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики Фарид Шафиев отметили, что развитие культурных связей играет роль моста между народами и странами.

На мероприятии приняли участие представители министерства иностранных дел и министерства культуры Чехии, других госструктур, а также сотрудники аккредитованных в Чехии дипломатических представительств, представители чешской общественности и азербайджанской общины.

После официальных выступлений дипломаты посольства Нигяр Эфендиева и Турал Гянджалиев исполнили под сопровождение тара и фортепиано романс великого Узеира Гаджибейли "Сенсиз" ("Без тебя"). Кроме того, на организованном банкете гостям предоставили возможность отведать образцы азербайджанской национальной кухни.

В различных залах, где проходила выставка, продемонстрировали экспонаты, отражающие древнюю и богатую историю и культуру Азербайджана, национальные музыкальные инструменты, образцы археологических находок, одежду и ювелирные украшения, древние денежные купюры и т.д.

Присутствующим были розданы различные издания о культуре и истории Азербайджана, в том числе изданный на чешском языке журнал " İrs ", а также другие справочники и брошюры.