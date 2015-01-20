В Праге открылась выставка "Дорога, ведущая к независимости: Азербайджан, Грузия и Литва"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В известном пражском дворце "Луцерна" состоялось открытие выставки "Дорога, ведущая к независимости: Азербайджан, Грузия и Литва".

Как сообщает Report, выставка организована Студенческой сетью Азербайджана, Студенческим союзом Грузии при поддержке посольств Азербайджана и Литвы в Чехии.

Выставка, которая продлится до 2 февраля, посвящена освещению жестоких преступлений, совершенных введенными в эти страны советскими войсками для подавления борьбы за независимость. Наряду с демонстрацией фотографий, отражающих акты вандализма и насилия, совершенные 20 Января 1990 года в Баку против мирного населения, здесь были также розданы подготовленные на чешском и английском языках листовки, в которых дана подробная информация об этих событиях.

На церемонии открытия выставки выступили посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев, представители посольств Грузии и Литвы, которые поделились воспоминаниями о происшедших событиях. Посол Ф.Шафиев проинформировал присутствующих о трагедии 20 Января 1990 года. Он заявил, что эти события не только не смогли сломить волю нашего народа, они стали причиной более ожесточенной борьбы за свободу и независимость.

На открытии выставки принимали участие представители аккредитованного в Чехии дипломатического корпуса, местная общественность и члены азербайджанской общины.

Отличающийся своей активностью представитель Азербайджанской студенческой сети по Чехии Эльдар Велиев отметил о намерении продолжить в Праге агитационную работу, связанную с январскими событиями 1990 года.