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    В Праге открылась выставка "Дорога, ведущая к независимости: Азербайджан, Грузия и Литва"

    Выставка организована Азербайджанской студенческой сетью при поддержке посольств Азербайджана и Литвы в Чехии

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В известном пражском дворце "Луцерна" состоялось открытие выставки "Дорога, ведущая к независимости: Азербайджан, Грузия и Литва".

    Как сообщает Report, выставка организована Студенческой сетью Азербайджана, Студенческим союзом Грузии при поддержке посольств Азербайджана и Литвы в Чехии.

    Выставка, которая продлится до 2 февраля, посвящена освещению жестоких преступлений, совершенных введенными в эти страны советскими войсками для подавления борьбы за независимость. Наряду с демонстрацией фотографий, отражающих акты вандализма и насилия, совершенные 20 Января 1990 года в Баку против мирного населения, здесь были также розданы подготовленные на чешском и английском языках листовки, в которых дана подробная информация об этих событиях.

    На церемонии открытия выставки выступили посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев, представители посольств Грузии и Литвы, которые поделились воспоминаниями о происшедших событиях. Посол Ф.Шафиев проинформировал присутствующих о трагедии 20 Января 1990 года. Он заявил, что эти события не только не смогли сломить волю нашего народа, они стали причиной более ожесточенной борьбы за свободу и независимость.

    На открытии выставки принимали участие представители аккредитованного в Чехии дипломатического корпуса, местная общественность и члены азербайджанской общины.

    Отличающийся своей активностью представитель Азербайджанской студенческой сети по Чехии Эльдар Велиев отметил о намерении продолжить в Праге агитационную работу, связанную с январскими событиями 1990 года.

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