В посольстве Мексики в Баку состоялось мероприятие по случаю Дня мертвых

Посольство Мексики организовало в Баку мероприятие, посвященное национальному празднику этой страны - Дню мертвых.

Посольство Мексики организовало в Баку мероприятие, посвященное национальному празднику этой страны - Дню мертвых.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии временный поверенный в делах Мексики Аристео Гонсалес Герреро (Aristeo Gonzalez Guerrero) рассказал об истории данного праздника в мексиканской культуре.

Дипломат отметил, что в День мертвых мексиканцы посещают кладбища, чтобы пообщаться с душами умерших родственников, на могилах строят алтари с фотографиями и реликвиями, приносят любимые напитки и еду для умерших.

Кроме того по случаю дня в посольстве был сооружен алтарь памяти известного мексиканского актера Чабело (Chabelo, Xavier López Rodríguez), который скончался в этом году.

"Чабело - любимец всех мексиканцев. На нем выросло очень много поколений людей. Он вел детские передачи. На его счету десятки фильмов, сериалов, теленовелл, но в первую очередь он запомнился нам всем, как Чабело. Поэтому множество алтарей в Мексике в этом году посвящены именно ему", - Аристео Гонсалесу Герреро.