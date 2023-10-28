О нас

В посольстве Мексики в Баку состоялось мероприятие по случаю Дня мертвых

В посольстве Мексики в Баку состоялось мероприятие по случаю Дня мертвых Посольство Мексики организовало в Баку мероприятие, посвященное национальному празднику этой страны - Дню мертвых.
Kультурная политика
28 октября 2023 г. 17:11
В посольстве Мексики в Баку состоялось мероприятие по случаю Дня мертвых

Посольство Мексики организовало в Баку мероприятие, посвященное национальному празднику этой страны - Дню мертвых.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии временный поверенный в делах Мексики Аристео Гонсалес Герреро (Aristeo Gonzalez Guerrero) рассказал об истории данного праздника в мексиканской культуре.

Дипломат отметил, что в День мертвых мексиканцы посещают кладбища, чтобы пообщаться с душами умерших родственников, на могилах строят алтари с фотографиями и реликвиями, приносят любимые напитки и еду для умерших.

Кроме того по случаю дня в посольстве был сооружен алтарь памяти известного мексиканского актера Чабело (Chabelo, Xavier López Rodríguez), который скончался в этом году.

"Чабело - любимец всех мексиканцев. На нем выросло очень много поколений людей. Он вел детские передачи. На его счету десятки фильмов, сериалов, теленовелл, но в первую очередь он запомнился нам всем, как Чабело. Поэтому множество алтарей в Мексике в этом году посвящены именно ему", - Аристео Гонсалесу Герреро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikanın Bakıdakı səfirliyində Ölülər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
Версия на английском языке ФотоMexican Embassy in Baku holds event to mark Day of Dead

Самое важное

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
26 октября 2023 г. 16:31
Президент: Азербайджан переходит к зеленой повестке дня, это осознанный выбор
Президент: Азербайджан переходит к "зеленой" повестке дня, это осознанный выбор
26 октября 2023 г. 16:25
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
26 октября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi