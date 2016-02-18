В посольстве России в Баку состоялось вручение премии азербайджанским писателям

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве России в Баку состоялось вручение литературной премии азербайджанским писателям за вклад в развитие русского языка в Азербайджане. Как сообщает Report, открывший мероприятие посол России в Азербайджане Владимир Дорохин отметил, что отличительной чертой азербайджанской литературы является то, что большинство известных азербайджанских писателей пишут на русском языке.

В этом году литературная премия присуждена заместителю главного редактора "Литературный Азербайджан" Елизавете Касумовой и известному азербайджанскому публицисту Эмилю Агаеву. Эмиль Агаев скончался в январе, поэтому премия была вручена его супруге.

В свою очередь секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев отметил, что "это здорово, что наши писатели знают другие языки". По его словам, настоящая литература интернациональна. Он выразил надежду, что традиция вручения подобных премий будет продолжаться.