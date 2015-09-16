​В посольстве Франции открылась выставка азербайджанской художницы

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие выставки "Любовь Мирджавадова и Франция".

Как сообщает Report, выставка организована при посольстве Франции в Азербайджане при поддержке Французского института в Баку.

Открывший мероприятие посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье пригласил всех присутствующих ознакомится с выставкой этой азербайджанской художницы. По его словам, за три года своей дипломатической миссии в Баку он стал свидетелем того, какое внимание оказывается сфере культуры и искусства в Азербайджане. Он отметил вклад художницы Л. Мирджавадовой в искусство. По словам П. Монье, эта выставка демонстрирует глубокое отношение автора к культуре Франции.

Родившаяся в 1949 году в Баку азербайджанская художница Любовь Мирджавадова являлась супругой и музой известного азербайджанского художника Джавада Мирджавадова. В 2005 году она также опубликовала монографию, посвященную памяти мужа.