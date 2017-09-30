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Киев. 30 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Украине состоялся День открытых дверей, во время которого посетители ознакомились с культурой и кухней Азербайджана.

Как сообщает украинское бюро Report, мероприятие состояло из двух частей.

Сначала состоялся концерт в Парке имени Гейдара Алиева с участием приглашенных артистов из Азербайджана - ди-джея, музыканта и барабанщика Кенана Гуcейнова, а также исполнителя музыки на национальном азербайджанском инструменте таре Шахина Сулейманова. В совместном выступлении Кенан Гусейнов и Шахин Сулейманов представили синтез азербайджанской музыки с зарубежной.

После завершения культурно-развлекательной программы посетители перешли в банкетный зал посольства, где их угощали национальными блюдами азербайджанской кухни - традиционной долмой, пловом, пахлавой и напитками.

Мероприятие посетили посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, народные депутаты Украины, посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель, дипломаты, политики, общественные и культурные деятели, а также все желающие.