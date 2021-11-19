В павильоне Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020 отмечен Национальный день

Национальный день отмечен в павильоне Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020.

Национальный день отмечен в павильоне Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020.

Как сообщает Report, в рамках Национального дня азербайджанская делегация встретилась с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тугом Аль Марри. На встрече министр поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказываемую Dubai Expo 2020, были обсуждены вопросы двусторонних связей, расширения инвестиционных направлений в экономику нашей страны.

Затем на площади Al Wasl Plaza в Dubai Expo 2020 прошла официальная церемония. Были исполнены государственные гимны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Азербайджана, подняты национальные флаги.

Открывая мероприятие, исполнительный директор Dubai Expo 2020 Иссам Казым поздравил с Национальным днем, организованным в рамках выставки. Он высоко оценил участие нашей страны в этом престижном мероприятии, рассказал об обширных экономических и культурных связях между Азербайджаном и ОАЭ.

В своем выступлении генеральный комиссар Dubai Expo 2020 по Азербайджану, помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров передал поздравления президента Ильхама Алиева руководству и народу Объединенных Арабских Эмиратов с высоким уровнем организации выставки Expo 2020. Он отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию дружеских отношений с ОАЭ, с которыми имеют общие культурные, исторические и религиозные ценности. В будущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. В настоящее время Азербайджан и ОАЭ успешно сотрудничают в различных сферах. Наша страна является одним из основных туристических направлений для граждан ОАЭ, развиваются также экономические и инвестиционные связи.

На мероприятии компании Объединенных Арабских Эмиратов были приглашены принять активное участие в восстановлении наших освобожденных территорий, в том числе в реставрации историко-культурных памятников.

Наша страна участвует в организованной Центром Гейдара Алиева выставке на тему "Семена для будущего" (Seeds for the Future). Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание достойному участию нашей страны в выставке, и Азербайджан был одной из первых стран, начавших строительство национального павильона на выставке Dubai Expo 2020.

На интерактивных электронных средствах в национальном павильоне, отражающем концепцию "Развитие завтрашнего дня зависит от принятых сегодня решений", представлены видеоролики об истории, географии, культуре, современном искусстве Азербайджана и по другим темам. Представлена информация об устойчивом развитии и инновациях в экономической и социальной сферах в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, а также о строительных работах, проводимых на наших землях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны. Концепция трехэтажного павильона, напоминающего ствол дерева с ветвями, подтверждает, что устойчивого будущего можно достичь только с развитием человеческого капитала.

Затем гости ознакомились с национальными павильонами Азербайджана и ОАЭ.

Отметим, что ландшафт павильона украшают скульптурные произведения из цикла "Харыбюльбюль" и "Джейраны" художников из Азербайджана и других стран. Здесь также представлены экспозиция, посвященная культуре и истории Азербайджана, инсталляция скульптора Эльвина Набизаде "Хрупкий саз", скульптурное произведение Лейлы Алиевой "Сердце", инсталляция ковровых мотивов Фаига Ахмеда.

В то же время дизайн и концепция павильона, созданного вдохновением от природы, отличаются своеобразием и являются одним из самых посещаемых павильонов выставки. Национальный павильон принимает более 10 тысяч посетителей в день. В ходе выставки на сцене павильона регулярно проходят концерты и различные культурные программы, для посетителей созданы возможности для более близкого знакомства с историей и современной жизнью Азербайджана.