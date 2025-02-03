В павильоне “Азербайджан” на ВДНХ запустили новый проект - "Точка зрения"

В Москве в павильоне “Азербайджан” на ВДНХ стартовал новый проект "Точка зрения", который станет площадкой для встреч с известными азербайджанцами, живущими в России.

В Москве в павильоне “Азербайджан” на ВДНХ стартовал новый проект "Точка зрения", который станет площадкой для встреч с известными азербайджанцами, живущими в России.

Как сообщает российское бюро Repor, цель проекта - наладить открытый диалог между представителями азербайджанской общины, популяризация азербайджанской культуры и обсуждение актуальных вопросов, волнующих наших соотечественников.

Первым гостем в рамках проекта стал посол Азербайджана России Рахман Мустафаев.

Среди гостей были представители азербайджанской интеллигенции, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), студенты-азербайджанцы, обучающиеся в московских вузах, а также представители российской общественности.

Мероприятие вела директор павильона “Азербайджан” на ВДНХ Саадат Кадырова, подчеркнувшая важность проекта "Точка зрения" как платформы для обмена мнениями, обсуждения перспектив развития азербайджанской общины и укрепления двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном: "Сегодня в павильоне Азербайджана ВДНХ мы презентовали новый проект, который называется "Точка зрения". В рамках проекта планируется приглашать разных интересных людей, будут и общественно-политические деятели, деятели культуры, искусства и, возможно, представители бизнес сообщества. У нас в гостях был посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации. И мы посчитали это правильным начать именно с него этот проект".

Она также отметила, что в основном целевая аудитория, это те люди, которые хотят узнать побольше о российско-азербайджанских отношениях: "Сегодняшнее мероприятие тому свидетельство, потому что живое общение, когда человек отвечает на вопросы из зала, интерактив, обмен энергией невозможно заменить ничем, никакими телевизионным передачами или роликами в интернете», - заключила Кадырова.

В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения национальной идентичности, межкультурного сотрудничества, поддержки молодежных инициатив и образовательных программ.

Особое внимание участники уделили взаимодействию между азербайджанскими и российскими вузами, а также расширению культурных и деловых связей.

Посол Рахман Мустафаев выразил благодарность организаторам проекта и участникам встречи за их активную позицию, подчеркнув значимость консолидации азербайджанской общины за рубежом.

Он также отметил, что такие инициативы способствуют укреплению дружбы между Азербайджаном и Россией, и выразил готовность к открытому диалогу с соотечественниками. В ходе встречи Мустафаев рассказал о нынешнем состоянии азербайджано-российских отношений, о позиции официального Баку по актуальным вопросам мировой политики и экономики, о реализуемых посольством проектах по объединению усилий азербайджанской общины в России.

В конце мероприятия гости поблагодарили организаторов за возможность обсудить важные вопросы и выразили надежду на успех проекта "Точка зрения".