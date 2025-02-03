О нас

В павильоне “Азербайджан” на ВДНХ запустили новый проект - "Точка зрения"

В павильоне “Азербайджан” на ВДНХ запустили новый проект - "Точка зрения" В Москве в павильоне “Азербайджан” на ВДНХ стартовал новый проект "Точка зрения", который станет площадкой для встреч с известными азербайджанцами, живущими в России.
Kультурная политика
3 февраля 2025 г. 09:32
В павильоне “Азербайджан” на ВДНХ запустили новый проект - Точка зрения

В Москве в павильоне “Азербайджан” на ВДНХ стартовал новый проект "Точка зрения", который станет площадкой для встреч с известными азербайджанцами, живущими в России.

Как сообщает российское бюро Repor, цель проекта - наладить открытый диалог между представителями азербайджанской общины, популяризация азербайджанской культуры и обсуждение актуальных вопросов, волнующих наших соотечественников.

Первым гостем в рамках проекта стал посол Азербайджана России Рахман Мустафаев.

Среди гостей были представители азербайджанской интеллигенции, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), студенты-азербайджанцы, обучающиеся в московских вузах, а также представители российской общественности.

Мероприятие вела директор павильона “Азербайджан” на ВДНХ Саадат Кадырова, подчеркнувшая важность проекта "Точка зрения" как платформы для обмена мнениями, обсуждения перспектив развития азербайджанской общины и укрепления двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном: "Сегодня в павильоне Азербайджана ВДНХ мы презентовали новый проект, который называется "Точка зрения". В рамках проекта планируется приглашать разных интересных людей, будут и общественно-политические деятели, деятели культуры, искусства и, возможно, представители бизнес сообщества. У нас в гостях был посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации. И мы посчитали это правильным начать именно с него этот проект".

Она также отметила, что в основном целевая аудитория, это те люди, которые хотят узнать побольше о российско-азербайджанских отношениях: "Сегодняшнее мероприятие тому свидетельство, потому что живое общение, когда человек отвечает на вопросы из зала, интерактив, обмен энергией невозможно заменить ничем, никакими телевизионным передачами или роликами в интернете», - заключила Кадырова.

В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения национальной идентичности, межкультурного сотрудничества, поддержки молодежных инициатив и образовательных программ.

Особое внимание участники уделили взаимодействию между азербайджанскими и российскими вузами, а также расширению культурных и деловых связей.

Посол Рахман Мустафаев выразил благодарность организаторам проекта и участникам встречи за их активную позицию, подчеркнув значимость консолидации азербайджанской общины за рубежом.

Он также отметил, что такие инициативы способствуют укреплению дружбы между Азербайджаном и Россией, и выразил готовность к открытому диалогу с соотечественниками. В ходе встречи Мустафаев рассказал о нынешнем состоянии азербайджано-российских отношений, о позиции официального Баку по актуальным вопросам мировой политики и экономики, о реализуемых посольством проектах по объединению усилий азербайджанской общины в России.

В конце мероприятия гости поблагодарили организаторов за возможность обсудить важные вопросы и выразили надежду на успех проекта "Точка зрения".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan pavilyonunda “Nəzər nöqtəsi” layihəsi işə başlayıb

Экслюзивные новости

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi