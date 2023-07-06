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В парке Центра Гейдара Алиева состоялся джазовый концерт

В парке Центра Гейдара Алиева состоялся джазовый концерт В 3-й день Международных бакинских летних джазовых дней любители джаза собрались на открытом пространстве - в парке Центра Гейдара Алиева. 5 июля состоялось выступление грузинского пианиста, аранжировщика, профессора музыкального колледжа Беркли Георгия М
Kультурная политика
6 июля 2023 г. 11:20
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся джазовый концерт

В 3-й день Международных бакинских летних джазовых дней любители джаза собрались на открытом пространстве - в парке Центра Гейдара Алиева. 5 июля состоялось выступление грузинского пианиста, аранжировщика, профессора музыкального колледжа Беркли Георгия Микадзе и юных пианистов из Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала на джазовом вечере выступили пианисты - ученики Детской школы искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде. Они представили произведения Вагифа Мустафазаде и Азизы Мустафазаде.

Затем Георгий Микадзе исполнил джазовые импровизации известных грузинских композиторов вместе с музыкантами из Франции на концерте в рамках Бакинских летних джазовых дней.

Георгий Микадзе - один из известных джазовых пианистов, родившийся в столице Грузии Тбилиси, ныне проживающий в США. Микадзе, который играет на фортепиано с 5 лет, дал свой первый сольный концерт в 12 лет в сопровождении симфонического оркестра. А два года спустя он начинает сочинять музыку и увлекается джазом.

После основания собственного квартета в карьере Георгия Микадзе наступает перелом. С этим квартетом музыкант был участником многих международных джазовых фестивалей, а также успешно выступил на престижном фестивале в Монтрё.

Для Микадзе сцена – это счастье. Ведущие музыканты мира и влиятельные критики называют Георгия Микадзе профессиональным и универсальным музыкантом.

Международные бакинские летние джазовые дни, которые проводятся уже в 5-й раз по инициативе и организации Агентства Premier LTD, при поддержке Центра Гейдара Алиева, стартовали 3 июля и продлятся до 7 июля. Главная цель – продвижение джазовой музыки среди более широкой аудитории.

Следующий концерт состоится 7 июля в Центральном парке. Вход на концерт свободный.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzinin parkında caz konserti təşkil olunub - VİDEO

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