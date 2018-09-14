Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В субботу, 15 сентября, в парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку от оккупации.

Как сообщили Report в Центре, в концертной программе примут участие азербайджанские певцы и музыкальные группы, а также знаменитый турецкий танцевальный ансамбль "Огни Анатолии".

На концерте прозвучат песни, посвященные Родине и азербайджано-турецкому братству. В концертной программе примут участие народные артисты Азербайджана Айгюн Кязымова и Эюб Ягубов, заслуженные артисты Лала Мамедова, Тунзаля Агаева, Севда Алекперзаде, Сабина Бабаева, а также известные исполнители Натаван Хабиби, Джейхун Зейналов, Мурад Ариф, группы "Гая" и "Раст". Украшением вечера станут великолепные танцы знаменитой турецкой группы "Огни Анатолии".

Вечер начнется в 20:00. Вход на концерт свободный.