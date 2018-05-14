Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 1-2 июня в парке Центра Гейдара Алиева пройдет "Детский фестиваль".

Как сообщили Report в центре, на мероприятии, которое состоится 1 июня по случаю Международного дня защиты детей, также примут участие воспитанники действующих в Баку и регионах детдомов и школ-интернатов.

Фестиваль продлится 2 дня с 16:00 по 19:00.

В рамках мероприятия будут представлены различные развлекательные программы.

Дети смогут участвовать в различных музыкальных и художественных программах, конкурсах, воспользоваться аттракционами и ледовой площадкой.

Для них организуют мастер-классы по различным областям, они смогут рисовать на асфальте на специально отведенной для этого территории в парке.

Впервые в озерце в парке центра будет организовано лодочное соревнование, а также представлена концертная программа.

Дети встретятся с любимыми сказочными персонажами, получат возможность провести праздник в окружении друзей и станут участниками праздничной программы с интересными сюрпризами и подарками.

Вход на территорию и развлечения будут бесплатными.