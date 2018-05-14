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    В парке Центра Гейдара Алиева пройдет "Детский фестиваль"

    Вход на территорию и развлечения будут бесплатными

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 1-2 июня в парке Центра Гейдара Алиева пройдет "Детский фестиваль". 

    Как сообщили Report в центре, на мероприятии, которое состоится 1 июня по случаю Международного дня защиты детей, также примут участие воспитанники действующих в Баку и регионах детдомов и школ-интернатов. 

    Фестиваль продлится 2 дня с 16:00 по 19:00. 

    В рамках мероприятия будут представлены различные развлекательные программы. 

    Дети смогут участвовать в различных музыкальных и художественных программах, конкурсах, воспользоваться аттракционами и ледовой площадкой. 

    Для них организуют мастер-классы по различным областям, они смогут рисовать на асфальте на специально отведенной для этого территории в парке. 

    Впервые в озерце в парке центра будет организовано лодочное соревнование, а также представлена концертная программа. 

    Дети встретятся с любимыми сказочными персонажами, получат возможность провести праздник в окружении друзей и станут участниками праздничной программы с интересными сюрпризами и подарками. 

    Вход на территорию и развлечения будут бесплатными. 

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