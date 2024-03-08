В Париже состоялся показ национальных костюмов жителей Карабаха

В центре азербайджанской Культуры при посольстве Азербайджанской Республики в столице Франции Париже, прошла выставка национальных костюмов жителей Карабаха.
Как сообщает местное бюро
Выступая на мероприятии, посол Л.Абдуллаева рассказала о правах женщин в нашей стране и высокой роли азербайджанских женщин в обществе. Она довела до внимания гостей, что в Азербайджане женщинам было предоставлено право голоса еще раньше, чем в самых передовых западных странах мира.
В представленной на мероприятии одежде нашли отражение национальные узоры разных регионов Карабаха, особенно Шуши. Цель показа мод – донести до более широкой аудитории многовековую культуру одежды Карабаха, который является неотъемлемой частью Азербайджана и тюркского мира в целом.