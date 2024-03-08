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В Париже состоялся показ национальных костюмов жителей Карабаха

В Париже состоялся показ национальных костюмов жителей Карабаха В центре азербайджанской Культуры при посольстве Азербайджанской Республики в столице Франции Париже, прошла выставка национальных костюмов Карабаха.
Kультурная политика
8 марта 2024 г. 04:44
В Париже состоялся показ национальных костюмов жителей Карабаха

В центре азербайджанской Культуры при посольстве Азербайджанской Республики в столице Франции Париже, прошла выставка национальных костюмов жителей Карабаха.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии по случаю Международного женского дня 8 марта приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, местные бизнесмены, любители моды, деятели искусства и т. д.

Выступая на мероприятии, посол Л.Абдуллаева рассказала о правах женщин в нашей стране и высокой роли азербайджанских женщин в обществе. Она довела до внимания гостей, что в Азербайджане женщинам было предоставлено право голоса еще раньше, чем в самых передовых западных странах мира.

В представленной на мероприятии одежде нашли отражение национальные узоры разных регионов Карабаха, особенно Шуши. Цель показа мод – донести до более широкой аудитории многовековую культуру одежды Карабаха, который является неотъемлемой частью Азербайджана и тюркского мира в целом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Qarabağın milli geyimləri nümayiş olunub

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