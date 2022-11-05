В Париже состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха"

В Париже в рамках "Года Шуши" состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха".

В Париже в рамках "Года Шуши" состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха".

Как передает местно бюро Report , в мероприятии, организованном Общественным объединением "Ассоциация развития женского предпринимательства Азербайджана" (AQSIA) и Ассоциацией "Друзья Азербайджана во Франции" при поддержке при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана, посольства Азербайджанской Республики во Франции, Бакинской Текстильной Фабрики и Модного Дома K.Fabuel, приняли участие представители местной общественности, дипломатического корпуса в Париже, СМИ и другие лица.

Выступая на мероприятии, политический советник и временный поверенный в делах посольства Азербайджанской Республики во Франции Нигяр Гусейнова сказала, что сегодняшнее мероприятие посвящено очень важной для каждого азербайджанца теме.

Она рассказала гостям об истории города Шуша, великих исторических деятелях, родившихся на этой земле. Было отмечено, что Карабах на протяжении 28 лет находился под незаконной оккупацией, после освобождения в регионе, в том числе в Шуше были начаты масштабные восстановительные работы, приняты важные меры по реабилитации истории города.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший депутат французского парламента Жером Ламбер подчеркнул, что карабахский регион представляет исключительную ценность для азербайджанского народа. Он отметил, что установление прочного мира на основе справедливости и международного права в регионе является наиболее важным и актуальным вопросом на сегодняшний день.

Выступившая на мероприятии председатель правления AQSIA Сакина Бабаева рассказала о коллекции "Карабах". По его словам, каждая из 15 нарядов, входящих в коллекцию, отражает особенности элементов одежды уголков Карабаха - города Шуша, Ханкенди, Кяльбаджара, Ходжалы, Агдама, Агдары, Джабраила, Лачина, Физули, Ходжавенда, Зангилана, Губадлы.