О нас

В Париже состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха"

В Париже состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха" В Париже в рамках "Года Шуши" состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха".
Kультурная политика
5 ноября 2022 г. 06:46
В Париже состоялся показ коллекции одежды Европейские отзвуки жемчужин Карабаха

В Париже в рамках "Года Шуши" состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха".

Как передает местно бюро Report, в мероприятии, организованном Общественным объединением "Ассоциация развития женского предпринимательства Азербайджана" (AQSIA) и Ассоциацией "Друзья Азербайджана во Франции" при поддержке при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана, посольства Азербайджанской Республики во Франции, Бакинской Текстильной Фабрики и Модного Дома K.Fabuel, приняли участие представители местной общественности, дипломатического корпуса в Париже, СМИ и другие лица.

Выступая на мероприятии, политический советник и временный поверенный в делах посольства Азербайджанской Республики во Франции Нигяр Гусейнова сказала, что сегодняшнее мероприятие посвящено очень важной для каждого азербайджанца теме.

Она рассказала гостям об истории города Шуша, великих исторических деятелях, родившихся на этой земле. Было отмечено, что Карабах на протяжении 28 лет находился под незаконной оккупацией, после освобождения в регионе, в том числе в Шуше были начаты масштабные восстановительные работы, приняты важные меры по реабилитации истории города.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший депутат французского парламента Жером Ламбер подчеркнул, что карабахский регион представляет исключительную ценность для азербайджанского народа. Он отметил, что установление прочного мира на основе справедливости и международного права в регионе является наиболее важным и актуальным вопросом на сегодняшний день.

Выступившая на мероприятии председатель правления AQSIA Сакина Бабаева рассказала о коллекции "Карабах". По его словам, каждая из 15 нарядов, входящих в коллекцию, отражает особенности элементов одежды уголков Карабаха - города Шуша, Ханкенди, Кяльбаджара, Ходжалы, Агдама, Агдары, Джабраила, Лачина, Физули, Ходжавенда, Зангилана, Губадлы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə “Qarabağ incilərinin Avropa sədası” adlı geyim kolleksiyasının sərgisi keçirilib

Другие новости из категории

Европейский кинофестиваль откроется в Баку показом чешского фильма
Европейский кинофестиваль откроется в Баку показом чешского фильма
4 ноября 2022 г. 15:52
Презентован видеопроект Современный Баку, подготовленный при поддержке Центра Гейдара Алиева
Презентован видеопроект "Современный Баку", подготовленный при поддержке Центра Гейдара Алиева
4 ноября 2022 г. 11:09
В ЮНЕСКО прошел музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
ФотоВ ЮНЕСКО прошел музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
4 ноября 2022 г. 04:46
Министр дал поручение директорам музшкол
ФотоМинистр дал поручение директорам музшкол
31 октября 2022 г. 15:48
В ЮНЕСКО пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
В ЮНЕСКО пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
31 октября 2022 г. 13:05
Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с юбилеем
Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с юбилеем
29 октября 2022 г. 12:32
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Чили
ФотоВ Баку открылась фотовыставка, посвященная Чили
28 октября 2022 г. 17:28
В Центре Гейдара Алиева открылась фотовыставка под названием 17 лиц действия
ФотоВ Центре Гейдара Алиева открылась фотовыставка под названием "17 лиц действия"
28 октября 2022 г. 17:20
Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили
ФотоОбсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили
27 октября 2022 г. 20:16
ЮНЕСКО использует спутниковые снимки для анализа ущерба культурному наследию Украины
ЮНЕСКО использует спутниковые снимки для анализа ущерба культурному наследию Украины
27 октября 2022 г. 08:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi