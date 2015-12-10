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    ​В Азербайджанском культурном центре в Париже состоялся "Концерт мира"

    Мероприятие посвящено памяти жертв терактов в Париже и погибших и пропавших без вести при аварии на платформе Гюнешли

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции состоялся концерт международно-известного алжирского пианиста Заки Аллала в Азербайджанском культурном центре, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Так называемый "Концерт Мира", организованный при участии Ассоциации "Улдуз" и французского офиса фонда Европейского азербайджанского общества (TEAS), был посвящен жертвам террористической атаки в Париже 13 ноября, в результате которого погибли около 130 и ранены сотни человек.

    По словам выступившего директора TEAS во Франции Мари-Летиции Гурдин, посредством концерта фонд решил отдать дань уважения многим жертвам террора и, прежде всего, тем, кто погиб во время атак в Париже в ноябре. 

    "Азербайджан, расположенный между Востоком и Западом, Европой и Азия, богатый культурами, языка и религиозными конфессиями, пережил много периодов войны. Многие конфликты, нанесшие урон региону и произошедшие после падения Советского Союза, все еще не решены. Азербайджан, также сильно пострадавший от терроризма в этот период, участвует в антитеррористической международной коалиции с 2001 года. Это желание TEAS - создать мост между народами Европа и Азербайджана и отдать дань уважения музыке - универсальному языку, который способен тронуть сердца и души, являющиеся общими для всех нас", - заявил она.

    Глава TEAS отметила, что данный концерт также посвящен  погибшим и пропавшим без вести в результате пожара на нефтяной платформе "Гюнешли" в Каспийском море. 

    Концерт посетили первый секретарь посольства Азербайджана во Франции Аяз Годжаев, советник по культуре посольства Алжира в Париже Ямина Бачир Буаиджра, президент Ассоциации "Улдуз" Айтен Мурадова.

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