​В Азербайджанском культурном центре в Париже состоялся "Концерт мира"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции состоялся концерт международно-известного алжирского пианиста Заки Аллала в Азербайджанском культурном центре, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так называемый "Концерт Мира", организованный при участии Ассоциации "Улдуз" и французского офиса фонда Европейского азербайджанского общества (TEAS), был посвящен жертвам террористической атаки в Париже 13 ноября, в результате которого погибли около 130 и ранены сотни человек.

По словам выступившего директора TEAS во Франции Мари-Летиции Гурдин, посредством концерта фонд решил отдать дань уважения многим жертвам террора и, прежде всего, тем, кто погиб во время атак в Париже в ноябре.

"Азербайджан, расположенный между Востоком и Западом, Европой и Азия, богатый культурами, языка и религиозными конфессиями, пережил много периодов войны. Многие конфликты, нанесшие урон региону и произошедшие после падения Советского Союза, все еще не решены. Азербайджан, также сильно пострадавший от терроризма в этот период, участвует в антитеррористической международной коалиции с 2001 года. Это желание TEAS - создать мост между народами Европа и Азербайджана и отдать дань уважения музыке - универсальному языку, который способен тронуть сердца и души, являющиеся общими для всех нас", - заявил она.

Глава TEAS отметила, что данный концерт также посвящен погибшим и пропавшим без вести в результате пожара на нефтяной платформе "Гюнешли" в Каспийском море.

Концерт посетили первый секретарь посольства Азербайджана во Франции Аяз Годжаев, советник по культуре посольства Алжира в Париже Ямина Бачир Буаиджра, президент Ассоциации "Улдуз" Айтен Мурадова.