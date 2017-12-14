Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Париже состоялся концерт азербайджанской исполнительницы на фортепиано Саиды Зульфюгаровой.

Как передает французское бюро Report, концертная программа под названием "Зимняя мечта" состояла из произведений азербайджанских и мировых классиков.

На концерте в Люксембургском дворце зрители особо аплодировали "Прелюдии" Гара Гараева, "Морю" Фархада Бадарбейли, "Черной земле" Фазиля Сайына.

С. Зульфюгарова не ограничилась только демонстрацией великолепия исполнения на фортепиано наших музыкальных произведений, она подробно проинформировала собравшихся об азербайджанской музыке. Она особо отметила тот факт, что первая опера на мусульманском Востоке была написана в Азербайджане.

Пианистка свое музыкальное образовании получила в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, затем в знаменитом французском университете Сорбонна.