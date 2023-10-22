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В Париже состоялся джазовый концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Париже состоялся джазовый концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева В столице Франции Париже состоялся джазовый концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.
Kультурная политика
22 октября 2023 г. 04:53
В Париже состоялся джазовый концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В столице Франции Париже состоялся джазовый концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report, в мероприятии, организованном Ассоциацией азербайджано-французского диалога и при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, приняли участие посол нашей страны во Франции Лейла Абдуллаева, бывший посол Франции в Азербайджане Жан-Пьер Гюнют, представители СМИ и другие лица.

Вице-президент Ассоциацией азербайджано-французского диалога Лоран Польтье Мениль подчеркнул, что заслуги общенационального лидера перед Родиной и народом, посвятившим свою жизнь созданию и развитию могущественного Азербайджана, не имеют себе равных.

На концерте наш соотечественник, пианист Эльчин Ширинов исполнил азербайджанскую джазовую музыку. Ему аккомпанировали Йони Зельник на контрабасе и Карл Яннуска на ударных.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümü münasibətilə caz konserti təşkil edilib

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