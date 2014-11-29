В Париже состоялось открытие фотовыставки, посвященной Азербайджану

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Париже при организации Фонда Гейдара Алиева состоялась презентация посвященных Азербайджану фотовыставки и двух книг всемирно известного фотографа Реза Дегати. Как сообщает Report, в церемонии приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдра Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева.

На выставке, организованной в парижском музейно-выставочном комплексе «Пёти Пале», также приняли участие известные деятели общественности и культуры Франции.

Ведущий мероприятия проинформировал гостей об Азербайджане, его богатой культуре и истории.

Директор музейно-выставочного комплекса «Пёти Пале» Кристоф Лёгибо отметил, что во всем мире проявляется большой интерес к фотографиям Реза Дегати.

В свою очередь, посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков подчеркнул, что в творчестве фотографа отводится место и нагорно-карабахскому конфликту. Дипломат также отметил, что фотографии Реза Дегати с изображениями войны в Нагорном Карабахе и геноцида в Ходжалы предельно ясно отражают масштабы трагедии.

Мэр VIII района Франции госпожа Жан Дотесер отметила, что Азербайджан приобрел известность в мире своей культурой и искусством. Мэр также сказала о расширении связей между Францией и Азербайджаном, которые более всего проявляются в сфере культуры.

Председатель Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель также коснулся французско-азербайджанских связей. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание пропаганде азербайджанской культуры во Франции.

Выступивший затем Реза Дегати выразил признательность Фонду Гейдара Алиева и президенту Фонда Мехрибан Алиевой за организацию выставки. «Большая часть моей жизни прошла в зонах конфликта. Каждая фотография, сделанная мной во время конфликтов, заставляла меня пережить этот конфликт. Все пережитое мной во время нагорно-карабахского конфликта также является горьким периодом моей жизни». Реза Дегати отметил, что в результате конфликта в Нагорном Карабахе часть территории Азербайджана была оккупирована Арменией, вследствие чего азербайджанцы вынуждены были покинуть свои исконные земли. Он рассказал также о геноциде в Ходжалы: «То, что я увидел в Ходжалы, навсегда запечатлелось в моей памяти, и побудило меня донести эту трагедию до всего мира. Главными героями моего творчества являются жертвы и свидетели Ходжалинского геноцида».

В рамках выставки были также представлены две книги Реза Дегати. В книгах «Очарование огня» и «Резня невинных», изданных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, собраны фотографии Реза Дегати, демонстрирующиеся на этой выставке.

В книгу «Очарование огня» вошли снимки, сделанные фотографом в ходе визитов в Азербайджан, начиная с 1987 года. На фотографиях изображены районы Азербайджана, отдаленные селения, образ жизни простых людей, традиции и другие моменты. Своими фотографиями национальных танцев, с концертов, спектаклей, выставок и различных других мероприятий автор, в то же время, создал своеобразную панораму азербайджанской культуры.

В книге «Резня невинных», в свою очередь, собраны снимки, сделанные фотожурналистом в ходе Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией против азербайджанцев в 1992 году. В книге также размещены фотографии с мероприятий, проведенных в различных странах мира с целью всеобщего признания Ходжалинского геноцида, а также снимки из городков беженцев и вынужденных переселенцев.