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В Париже состоялось собрание АДА и концерт азербайджанского скрипача

В Париже состоялось собрание АДА и концерт азербайджанского скрипача В столице Франции Париже состоялось собрание Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) и концерт азербайджанского скрипача, композитора и дирижера Анара Ибрагимова.
Kультурная политика
5 февраля 2023 г. 02:34
В Париже состоялось собрание АДА и концерт азербайджанского скрипача

В столице Франции Париже состоялось собрание Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) и концерт азербайджанского скрипача, композитора и дирижера Анара Ибрагимова.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии, проведенном при поддержке посольства Азербайджанской Республики и организации Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, приняли участие посол нашей страны Лейла Абдуллаева, посол Турции Али Онанер, вице-президент АДА, посол доброй воли ЮНЕСКО Хедва Сер, почетный президент АДА Жан-Франсуа Мансель, а также художники, представители СМИ и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə ADA-nın toplantısı və Azərbaycanın tanınmış skripkaçısının konserti keçirilib

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