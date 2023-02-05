В Париже состоялось собрание АДА и концерт азербайджанского скрипача

В столице Франции Париже состоялось собрание Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) и концерт азербайджанского скрипача, композитора и дирижера Анара Ибрагимова.

В столице Франции Париже состоялось собрание Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) и концерт азербайджанского скрипача, композитора и дирижера Анара Ибрагимова.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии, проведенном при поддержке посольства Азербайджанской Республики и организации Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, приняли участие посол нашей страны Лейла Абдуллаева, посол Турции Али Онанер, вице-президент АДА, посол доброй воли ЮНЕСКО Хедва Сер, почетный президент АДА Жан-Франсуа Мансель, а также художники, представители СМИ и др.