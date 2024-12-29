В Париже состоялась выставка азербайджанских художников

В столице Франции Париже прошла художественная выставка Galerie Francis Barlier, где наряду с работами французских мастеров были представлены картины азербайджанских художников.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
В выставке были представлены работы Асмар Нариманбековой, Сахиба Асадли, Лейлы Алиевой и Ровшана (Нур) Гулиева.
Выставка стала важной платформой для популяризации творчества азербайджанских художников на международной арене.
Совместная выставка, организованная в Париже, имеет важное значение с точки зрения развития межкультурного диалога между двумя странами.