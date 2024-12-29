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В Париже состоялась выставка азербайджанских художников

В Париже состоялась выставка азербайджанских художников В столице Франции Париже прошла художественная выставка Galerie Francis Barlier, где наряду с работами французских мастеров были представлены картины азербайджанских художников.
Kультурная политика
29 декабря 2024 г. 17:54
В Париже состоялась выставка азербайджанских художников

В столице Франции Париже прошла художественная выставка Galerie Francis Barlier, где наряду с работами французских мастеров были представлены картины азербайджанских художников.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В выставке были представлены работы Асмар Нариманбековой, Сахиба Асадли, Лейлы Алиевой и Ровшана (Нур) Гулиева.

Выставка стала важной платформой для популяризации творчества азербайджанских художников на международной арене.

Совместная выставка, организованная в Париже, имеет важное значение с точки зрения развития межкультурного диалога между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı rəssamların əsərləri Parisdə nümayiş olunub

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