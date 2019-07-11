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В Париже прозвучали произведения азербайджанских композиторов - ФОТО

В Париже прозвучали произведения азербайджанских композиторов

В Париже на концерте, посвященном дню "Семьи, любви и верности", прозвучали произведения азербайджанских композиторов. 

Как сообщает французское бюро Report, на мероприятии, организованном Русским духовно-культурным православным центром, в исполнении азербайджанской пианистки Саиды Зульфугаровой прозвучали произведения Тофика Гулиева, Фархада Бадалбейли, Фазыля Сая, П.И.Чайковского. 

Выступление пианистки было встречено бурными аплодисментами. 

Здесь также присутствовали известные музыканты, заслуженная артистка России, танцовщица Светлана Панова, скрипач, победитель международных конкурсов Александр Берлин, дирижер Александр Дмитриев. 

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