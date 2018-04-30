 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Париже проводится форум, посвященный тюркскому языку

    © Report

    Париж. 30 апреля. REPORT.AZ/ В столице Франции, Париже, проходит международный форум "Возрождение идентичности и культурное наследие: тюркский язык - от прошлого к будущему".

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, мероприятие проводится при организации Международной Тюркской академии (TWESCO) и ЮНЕСКО.

    Страну на форуме представляют руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева и эксперт Международной Тюркской академии Физули Меджидли.

    В мероприятии, проходящем в генштабе ЮНЕСКО, прозвучит доклад на тему "Литературная деятельность в период Азербайджанской Демократической Республики".

    На форуме прозвучат доклады, посвященные 125-летию расшифровке тюркских письмен В.Томсеном, 100-летию кончины В.Радлоффа, 90-летию Чингиза Айтманова и др. темам.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi