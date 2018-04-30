В Париже проводится форум, посвященный тюркскому языку

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Париж. 30 апреля. REPORT.AZ/ В столице Франции, Париже, проходит международный форум "Возрождение идентичности и культурное наследие: тюркский язык - от прошлого к будущему".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, мероприятие проводится при организации Международной Тюркской академии (TWESCO) и ЮНЕСКО.

Страну на форуме представляют руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева и эксперт Международной Тюркской академии Физули Меджидли.

В мероприятии, проходящем в генштабе ЮНЕСКО, прозвучит доклад на тему "Литературная деятельность в период Азербайджанской Демократической Республики".

На форуме прозвучат доклады, посвященные 125-летию расшифровке тюркских письмен В.Томсеном, 100-летию кончины В.Радлоффа, 90-летию Чингиза Айтманова и др. темам.