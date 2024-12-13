В Париже прошла международная конференция, посвященная 950-летию "Дивану Лугат ат-Турк"

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась международная конференция на тему "Картографирование мира в лексикографии: 950-летие "Дивану Лугат ат-Турк".

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась международная конференция на тему "Картографирование мира в лексикографии: 950-летие "Дивану Лугат ат-Турк".

Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица ЮНЕСКО, включая заместителя Генерального секретаря организации Фирмина Эдуарда Матоко, постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО Эльмана Абдуллаева, посла Азербайджана во Франции Лейлу Абдуллаеву, президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулову, а также послов и представителей других тюркских государств.

Цель конференции - подчеркнуть значимость "Дивану Лугат ат-Турк" в мировом культурном наследии и его вклад в развитие языка и культуры тюркских народов.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев отметил важность работы над исследованием этого произведения в азербайджанской лингвистике.

Генеральный секретарь Национальной комиссии по ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев выразил поддержку всем инициативам, направленным на сохранение тюркского наследия.

Заслуженное внимание также было уделено роли Азербайджана в сохранении и продвижении культурного наследия тюркских народов. Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова подчеркнула, что фонд был создан по инициативе Азербайджана, и рассказала о его деятельности по сохранению "Дивану Лугат ат-Турк".

В конференции приняли участие ученые и исследователи из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и других стран, которые обсудили историческое и лингвистическое значение труда Махмуда Кашгари, а также его вклад в изучение тюркского языка и культуры.