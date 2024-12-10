В Париже пройдет международная конференция по случаю 950-летия "Дива́н луга́т ат-турк"

13 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет международная конференция, посвященная 950-летию сборника тюркских наречий "Дива́н луга́т ат-тюрк".

13 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет международная конференция, посвященная 950-летию сборника тюркских наречий "Дива́н луга́т ат-тюрк".

Как сообщает Report, в конференции примут участие генеральные секретари национальных комиссий по делам ЮНЕСКО тюркских государств и постоянные представители этих стран в организации.

Целью мероприятия является освещение вклада в мировую культуру, а также в развитие языка и культурного наследия тюркских народов.

На конференции ученые, исследователи, представители государственных и международных организаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и других стран обсудят историческую, языковую и культурную значимость "Дива́н луга́т ат-тюрк".

Здесь же будут представлены исследования наследия тюркского философа и энциклопедиста XI века, создателя "Дива́н луга́т ат-тюрк" Махмуда Кашгари, состоится показ документального фильма об энциклопедии.