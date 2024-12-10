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В Париже пройдет международная конференция по случаю 950-летия "Дива́н луга́т ат-турк"

В Париже пройдет международная конференция по случаю 950-летия "Дива́н луга́т ат-турк" 13 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет международная конференция, посвященная 950-летию сборника тюркских наречий "Дива́н луга́т ат-тюрк".
Kультурная политика
10 декабря 2024 г. 16:42
В Париже пройдет международная конференция по случаю 950-летия Дива́н луга́т ат-турк

13 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет международная конференция, посвященная 950-летию сборника тюркских наречий "Дива́н луга́т ат-тюрк".

Как сообщает Report, в конференции примут участие генеральные секретари национальных комиссий по делам ЮНЕСКО тюркских государств и постоянные представители этих стран в организации.

Целью мероприятия является освещение вклада в мировую культуру, а также в развитие языка и культурного наследия тюркских народов.

На конференции ученые, исследователи, представители государственных и международных организаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и других стран обсудят историческую, языковую и культурную значимость "Дива́н луга́т ат-тюрк".

Здесь же будут представлены исследования наследия тюркского философа и энциклопедиста XI века, создателя "Дива́н луга́т ат-тюрк" Махмуда Кашгари, состоится показ документального фильма об энциклопедии.

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Версия на английском языке Paris to host int’l conference on 950th anniversary of Dīwān Lughāt al-Turk
Версия на азербайджанском языке Parisdə “Divanü Lüğat-it-Türk”ün 950-ci ildönümü ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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