В Париже показана коллекция азербайджанского модельера - ФОТО

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Париж. 25 января. REPORT.AZ/ В столице Франции Париже была показана коллекция азербайджанского модельера Гюнель.

Как передает западноевропейское бюро Report, показ состоялся в отеле "Ритц" на исторической площади Вандом.

Представленные ручные работы были созданы на основе сказок Ганса Христиана Андерсена. На показе этих ручных работ, отличающихся своим изяществом, приняли участие знаменитые модельеры Парижа и деятели искусств.

Дом моды азербайджанского модельера, называющийся "Gyunel Couture", находится в Лондоне.

Большую часть своей работы, Гюнель создает, вдохновляясь богатой культурой Азербайджана.