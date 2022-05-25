В Париже отметили 104-летие Азербайджанской Демократической Республики

В Париже состоялась концертная программа, посвященная 104-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) – первого светского демократического государства на мусульманском Востоке.

В Париже состоялась концертная программа, посвященная 104-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) – первого светского демократического государства на мусульманском Востоке.

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие было организовано Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при содействии посольства Азербайджана в этой стране и Госкомитета по работе с диаспорскими организациями.

На концентре присутствовали постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, советник посольства АР во Франции Нигяр Гусейнова, посол Турции во Франции Али Онанер и др.

В художественной части мероприятия прозвучали произведения Узеира Гаджибекова, Муслима Магомаева и др.