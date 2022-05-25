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В Париже отметили 104-летие Азербайджанской Демократической Республики

В Париже отметили 104-летие Азербайджанской Демократической Республики В Париже состоялась концертная программа, посвященная 104-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) – первого светского демократического государства на мусульманском Востоке.
Kультурная политика
25 мая 2022 г. 14:16
В Париже отметили 104-летие Азербайджанской Демократической Республики

В Париже состоялась концертная программа, посвященная 104-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) – первого светского демократического государства на мусульманском Востоке.

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие было организовано Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при содействии посольства Азербайджана в этой стране и Госкомитета по работе с диаспорскими организациями.

На концентре присутствовали постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, советник посольства АР во Франции Нигяр Гусейнова, посол Турции во Франции Али Онанер и др.

В художественной части мероприятия прозвучали произведения Узеира Гаджибекова, Муслима Магомаева и др.

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Версия на английском языке Фото104th anniversary of ADR celebrated in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 104 illiyi qeyd olunub

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