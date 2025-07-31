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В Ордубаде капитально отремонтируют историческое здание XIX века

В Ордубаде капитально отремонтируют историческое здание XIX века В городе Ордубаде начнется капитальный ремонт исторического здания "Рабочее место Арбаба" (“Ərbabın iş yeri”) и прилегающего к нему объекта.
Kультурная политика
31 июля 2025 г. 01:03
В Ордубаде капитально отремонтируют историческое здание XIX века

В городе Ордубаде начнется капитальный ремонт исторического здания "Рабочее место Арбаба" (“Ərbabın iş yeri”) и прилегающего к нему объекта.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, проект реализуется Министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики в рамках Государственной программы социально-экономического развития на 2023–2027 годы.

В 2024 году были подготовлены проектно-сметные документы, прошедшие соответствующую экспертизу. В апреле текущего года был объявлен тендер, по итогам которого с победившей компанией заключен договор.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение двух лет.

Отметим, что "Рабочее место Арбаба" - это двухэтажное старинное здание, которое расположено у въезда в Ордубадский район. Оно начало функционировать в 1865 году как первая фабрика по производству шелка в Ордубаде, директором которой стал Рзагулу Рзаев, за трудолюбие прозванный "Арбабом".

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Версия на азербайджанском языке “Ərbabın İş Yeri” əsaslı təmir olunur

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