В Ордубаде капитально отремонтируют историческое здание XIX века

В городе Ордубаде начнется капитальный ремонт исторического здания "Рабочее место Арбаба" (“Ərbabın iş yeri”) и прилегающего к нему объекта.

В городе Ордубаде начнется капитальный ремонт исторического здания "Рабочее место Арбаба" (“Ərbabın iş yeri”) и прилегающего к нему объекта.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, проект реализуется Министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики в рамках Государственной программы социально-экономического развития на 2023–2027 годы.

В 2024 году были подготовлены проектно-сметные документы, прошедшие соответствующую экспертизу. В апреле текущего года был объявлен тендер, по итогам которого с победившей компанией заключен договор.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение двух лет.

Отметим, что "Рабочее место Арбаба" - это двухэтажное старинное здание, которое расположено у въезда в Ордубадский район. Оно начало функционировать в 1865 году как первая фабрика по производству шелка в Ордубаде, директором которой стал Рзагулу Рзаев, за трудолюбие прозванный "Арбабом".