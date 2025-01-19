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В Ордубаде будет отреставрирован историко-архитектурный памятник XVIII века

В Ордубаде будет отреставрирован историко-архитектурный памятник XVIII века В Ордубаде в Нахчыванской Автономной Республике начались работы по реставрации историко-архитектурного памятника - Мечети Саршехер.
Kультурная политика
19 января 2025 г. 13:12
В Ордубаде будет отреставрирован историко-архитектурный памятник XVIII века

В Ордубаде в Нахчыванской Автономной Республике начались работы по реставрации историко-архитектурного памятника - Мечети Саршехер.

Как сообщили местному бюро Report в Министерстве культуры Нахчыванской АР, в связи с этим был подписан контракт с одной из местных компаний.

Согласно контракту, будут проведены работы по реставрации самой мечети, входных арок и благоустройству площади Саршехер.

Отметим, что двухэтажная мечеть Саршехер относится к XVIII веку имеет михраб, деревянные колонны, решетчатые окна и площадь. В 1986 году она была отреставрирована и превратилась в комплекс. Согласно постановлению Кабинета Министров от 2 августа 2001 года, она включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения

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Версия на азербайджанском языке Ordubadda XVIII əsrə aid olan tarix-memarlıq abidəsi bərpa ediləcək

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