В Ордубаде будет отреставрирован историко-архитектурный памятник XVIII века

В Ордубаде в Нахчыванской Автономной Республике начались работы по реставрации историко-архитектурного памятника - Мечети Саршехер.

В Ордубаде в Нахчыванской Автономной Республике начались работы по реставрации историко-архитектурного памятника - Мечети Саршехер.

Как сообщили местному бюро Report в Министерстве культуры Нахчыванской АР, в связи с этим был подписан контракт с одной из местных компаний.

Согласно контракту, будут проведены работы по реставрации самой мечети, входных арок и благоустройству площади Саршехер.

Отметим, что двухэтажная мечеть Саршехер относится к XVIII веку имеет михраб, деревянные колонны, решетчатые окна и площадь. В 1986 году она была отреставрирована и превратилась в комплекс. Согласно постановлению Кабинета Министров от 2 августа 2001 года, она включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения