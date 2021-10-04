В ООН представлен отчет о состоянии памятников на освобожденных землях Азербайджана

В онлайн-формате прошел четвертый периодический отчет об исполнении Азербайджаном обязательств, взятых по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах ООН"

В онлайн-формате прошел четвертый периодический отчет об исполнении Азербайджаном обязательств, взятых по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах ООН"

Как сообщили Report в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, на вышеупомянутом заседании принял участие начальник Госслужбы Азад Джафарли.

Выступивший на заседании начальник Госслужбы сообщил о том, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана наша страна столкнулась с разрушением гуманитарного, экономического и культурного наследия, что является большим бедствием.

Было подчеркнуто, что в результате оккупации была разрушена и стерта с лица земли большая часть исторических зданий, объектов культурного наследия.